12.500 euro beloning voor gouden tip aanslag Tiel

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 12.500 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de mensen die in februari een aanslag pleegden op een ambtenaar in Tiel.

Twee of drie mannen gooiden in de nacht van 6 op 7 februari brandbommen in de woning van de ambtenaar. In korte tijd stond de benedenverdieping in brand. De ambtenaar en zijn gezin lagen boven te slapen en werden wakker van de knallen. Ze wisten zich te redden door via het balkon van de buren te vluchten.

Motief voor aanslag

De politie gaat ervan uit dat de aanslag is gepleegd vanwege het werk dat de man doet bij de gemeentes Tiel en Culemborg, schrijft Omroep Gelderland. De man is jurist en adviseert over complexe dossiers waarbij burgers een conflict hebben met de gemeente. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over zorgfraude, het onteigenen van woningen, horecavergunningen en problematiek met woonwagenkampen.

Vlak voor de aanslag op het huis, werden op een andere plek in Tiel twee auto's in brand gestoken. De politie denkt dat de autobranden een afleidingsmanoeuvre waren.

"Onacceptabel"

De zaak kwam maandagavond aan bod in het tv-programma Opsporing Verzocht. Daar vertelde de politie dat het gezin nog altijd niet in het eigen huis kan wonen, omdat de schade te groot is.

Minister Ollongren zei in de uitzending: "Dit had helemaal verkeerd kunnen aflopen. Het is gewoon onacceptabel. Mensen die werken voor de publieke zaak, moeten hun werk in veiligheid kunnen doen. Maar helaas komt dit voor in Nederland en meer dan mensen zich realiseren."