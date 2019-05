Historische vondst: 1000 jaar oude drugs van sjamaan gevonden in Bolivia

In Bolivia is een historische vondst gedaan. In een grot zijn een tasje van aan elkaar genaaide vossensnuiten, een gedecoreerde houten snuifpijp en resten van cocaïne gevonden van duizend jaar oud. In het wetenschappelijke tijdschrift PNAS beschrijven onderzoekers de archeologische vondst die inzicht geeft in het Bolivia van duizend jaar geleden.

Waarschijnlijk was de gevonden tas met in totaal vijf hallucinerende stoffen van een sjamaan. "Dat is bijzonder, want door de volledigheid van de vondst krijgen we inzicht in hoe belangrijk het sjamanisme 1000 jaar geleden was", zei Edward de Bock, conservator Latijns-Amerika van voor de kolonisatie bij het Wereldmuseum vandaag in Nieuws & Co.

Sjamanen nemen hallucinerende middelen en zouden zo in contact komen met een andere wereld, en met voorouders. Op die manier zouden sjamanen antwoord vinden op uiteenlopende vragen, van waar de regen blijft tot hoe een ziekte bijvoorbeeld genezen moet worden.