Duitse politie betrapt snelheidsduif

Politie-agenten in het Duitse Bocholt, net over de grens bij Aalten, moeten raar hebben opgekeken toen ze onlangs de foto's van een flitspaal in de stad onder ogen kregen. Behalve te hard rijdende auto's en motoren bleek ook een duif te zijn geflitst. Het dier vloog 45 kilometer per uur, waar maar 30 km/u was toegestaan.