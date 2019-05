Scholen in Polen geteisterd door bommeldingen

Honderden middelbare scholen in Polen hebben de afgelopen dagen te maken gekregen met bommeldingen. Daardoor zijn de eindexamens, die gisteren in Polen zijn begonnen, flink in de war gestuurd.

De centrale examencommissie in Polen meldt dat vandaag meer dan 600 onderwijsinstellingen e-mails hebben gekregen met de waarschuwing dat er op hun terrein een explosief verstopt was.

Examen uitgesteld

Gisteren kwamen er bij ruim honderd scholen dreigementen binnen. Toen stond het vak Pools op het programma. Vandaag moesten de scholieren het eindexamen wiskunde doen.

Op 200 scholen werd het examen uitgesteld. Eén school schrapte het examen wiskunde en ontruimde het gebouw. Scholieren mogen het examen volgende maand doen.

Voor zover bekend zijn er nergens explosieven gevonden. De achtergrond van de bommeldingen is nog onduidelijk.