FNV wint rechtzaak PostNL over pakketsorteerders

PostNL moet zo'n 400 pakketsorteerders met terugwerkende kracht loon betalen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV.

De pakketbezorgers, in dienst van uitzendbureau In Person, worden ingehuurd door PostNL, en kregen een lager salaris dan mensen die in dienst waren bij PostNL, ook wel contracting genoemd.

De FNV laat schriftelijk weten blij te zijn met de uitspraak. "Bedrijven als PostNL gaan van vast personeel over naar uitzendkrachten, en daarna wil men nog goedkopere arbeid en gaat men over naar 'contracting'. Een typisch voorbeeld van de race naar beneden, die de rechter nu verbiedt", aldus Masja Zwart van FNV Naleving.

PostNL liet in februari al weten te stoppen met contracting. Toch vindt het postbedrijf het een "legale en legitieme manier van werken". In een reactie op de uitspraak laat het bedrijf weten de uitspraak te gaan bestuderen en zich te beraden op eventuele vervolgstappen.

FNV spant mogelijk ook rechtszaken aan tegen Randstad en Young Capital, omdat die bedrijven ook sorteerders leverden aan PostNL via een contracting-constructie. "Met deze uitspraak in de hand staan we een stuk sterker om ook daar nabetalingen af te dwingen", zegt Zwart.