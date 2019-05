Vice-premier China naar Washington om te praten over handelstarieven

De Chinese vicepremier Liu He reist deze week af naar de Verenigde Staten, waar hij donderdag en vrijdag met de Amerikaanse regering zal praten over de handelstarieven. De reis volgt op de aankondiging van president Trump dat de importtarieven voor Chinese producten vrijdag worden verhoogd naar 25 procent.

Trump wil met de nieuwe maatregel de druk op China verhogen. In maart zou Trump de importtarieven al verhogen, maar dat ging toen niet door vanwege de onderhandelingen die beide landen met elkaar voerden.

De handelsoorlog duurt al tien maanden. Op dit moment geldt er een importheffing van tien procent op Chinese producten. Gisteren leidde de zondag onverwacht aangekondigde maatregel tot rode cijfers op de beurzen. Beleggers vrezen dat de handelsoorlog waarin het ergste al achter de rug leek zich zal verharden.

Lui He gaat met zijn bezoek in op de uitnodiging van de Amerikaanse minister van financiƫn Steven Mnuchin en de handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer. Met de komst van de vice-premier is een succes voor het overleg niet gegarandeerd, maar wordt het wel vergroot. Lui He is een van de belangrijkste adviseurs en vertrouwelingen van de Chinese president Xi.

Als beide partijen donderdag tot een akkoord komen, zal het voorstel eerst nog langs Trump moeten.