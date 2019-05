Ouderenzorg als exportproduct: China is dan interessante markt

De manier waarop Nederland met ouderen omgaat, wordt beschouwd als een exportproduct. Vandaag tekent minister De Jonge van Volksgezondheid in China een overeenkomst die de samenwerking op het gebied van ouderenzorg moet bezegelen.

Tientallen bedrijven reizen met de minister mee in de hoop geld te kunnen verdienen aan de vergrijzing in het land van 200 miljoen 65-plussers.

"In Nederland woont 94 procent van de ouderen zelfstandig. Dat is precies wat de Chinese regering zichzelf als doel gesteld heeft", aldus Cloe Geboers van de Taskforce Healthcare, die belast is met het promoten van de Nederlandse gezondheidszorg in het buitenland.

Chinese ouderen zijn veelal op zichzelf aangewezen omdat de kinderen vanuit hun geboortedorp naar de miljoenensteden van China zijn getrokken. Bovendien is de beroepsbevolking in China eigenlijk te druk om tijd over te hebben voor zorg, zegt Geboers.

Adviezen

Zorgorganisatie Humanitas, de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool willen adviezen geven. Ze zullen vertellen over Nederlandse arrangementen waarbij zorg voor demente of zieke ouderen wordt gecombineerd met aanleunwoningen voor gezonde ouderen.

Sommige bedrijven verkopen ook producten zoals zakjes om medicijnen te doseren of voedingsproducten speciaal voor ouderen. Geboers: "In een markt van 200 miljoen ouderen, die groeit naar 400 miljoen ouderen, is dat al snel heel interessant."