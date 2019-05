Koeltrein uit Spanje met vers fruit gaat duizenden vrachtwagenritten vervangen

Na jaren voorbereiding rijdt de eerste gekoelde trein direct tussen Spanje en Nederland. Door de verbinding zijn zo'n 12.000 ritten minder met vrachtwagens nodig, stellen de bedrijven die het project hebben opgezet. Dat levert een besparing van minstens 70 procent van de CO2-uitstoot op, verwachten ze.

Het transport richt zich op verse groente en fruit uit Spanje, een belangrijke handelsstroom voor Nederland. Nu worden veel van de producten, zoals sinaasappels en sla, nog per gekoelde vrachtwagen hierheen gehaald. Dat vervoer kost twee dagen.

Obstakels

Het vervoer per trein is even snel, zegt Maarten van Hamburg, algemeen directeur van Bakker Barendrecht. Het bedrijf levert verse groente en fruit aan Albert Heijn en is een van de initiatiefnemers van het treinproject.

Grofweg een kwart van de citrusvruchten die Van Hamburg uit de regio rond Valencia importeert zal komende tijd per trein komen in plaats van per vrachtwagen.