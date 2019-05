Hoekstra: Duitsland moet voortouw nemen in moderne EU met andere prioriteiten

Als de EU niet de koers verlegt, ziet Hoekstra het somber in. Binnen de EU sluimert volgens hem het gevaar van implosie, omdat steeds meer inwoners, vooral in Noordwest-Europa, ervan af willen, net als de Britten met hun brexit.

"Ik hou van Europa. Ik ben een geharnast voorstander van de EU en van meer Europese samenwerking. Juist omdat ik overtuigd ben van de noodzaak van Europese samenwerking, heb ik grote zorgen over de EU."

Geldkraan dicht

Het ideaalbeeld van Hoekstra is een EU die weerbaar, welvarend en wederkerig is. En die hard optreedt tegen leden die zich niet aan de regels houden.

"Wie niet hervormt, wie Europees geld onverstandig besteedt, wie de begrotingsregels aan zijn laars lapt, kan geen aanspraak meer maken op Europees geld." Ook voor Oost-Europese landen die de vrije pers muilkorven en de rechtsstaat uithollen, moet de geldkraan worden dichtgedraaid, vindt Hoekstra.

Als die landen ook nog eens niet thuis geven bij het opnemen van vluchtelingen, moeten ze wat hem betreft uit het Schengenverdrag worden gezet. Inwoners van die landen kunnen dan niet meer vrij door Europa reizen. "Wat mij betreft is het afgelopen met dit soort cherry picking."

Bezuinigen op andere posten

De ideale EU van Hoekstra investeert in nieuwe ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie en nanotechnologie. Daarin loopt Europa achter bij andere continenten als Noord-Amerika en Azië.

Andere prioriteiten betekent ook een andere verdeling van het geld, erkent Hoekstra. Geld dat nu nog vooral naar landbouw en cohesieprojecten gaat. "In de vorige eeuw was daar veel voor te zeggen. Maar we leven inmiddels in het jaar 2019. We moeten niet alleen fundamenteel andere prioriteiten kiezen, maar daar ook de middelen voor vrijmaken, en dus op andere posten bezuinigen."