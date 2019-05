Pool zat 19 jaar in de cel voor dubbele moord die hij niet pleegde

Het Poolse hooggerechtshof heeft de levenslange celstraf van een man die meer dan 19 jaar vastzat voor een dubbele moord opgeschort. Hij is hoogstwaarschijnlijk onschuldig.

De man, Arkadiusz Kraska, heeft altijd ontkend. Een vriendin en een vriend hebben ook verklaard dat hij thuis zat. Ondanks die getuigenissen werd hij door de rechtbank en later nog eens in hoger beroep veroordeeld voor de moord op twee mannen in het centrum van de stad Szczecin, in het noordwesten van Polen.

Ingeluisd

Kraska is ervan overtuigd dat hij er toentertijd is ingeluisd. Vlak na zijn vrijlating zei hij dat hij zich niet kan voorstellen dat er een andere verklaring is voor zijn veroordeling. "Negentien jaar, zeven maanden en zes dagen was ik op een plaats waar ik niet zou moeten zijn, voor een misdaad die ik niet heb gepleegd. Wat ze twintig jaar geleden met me hebben gedaan was geen fout. Het was met opzet."

In nieuw onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat Kraska waarschijnlijk het slachtoffer is geworden van een deal tussen criminelen en corrupte agenten. De twee vermoorde mannen hadden banden met de onderwereld. Volgens het OM is Kraska veroordeeld op basis van vals bewijsmateriaal en valse verklaringen.

Schadevergoeding

Kraska bedankte voor de poort van de gevangenis de mensen die altijd in zijn onschuld hebben geloofd en hebben gestreden voor zijn vrijlating, zoals de journalisten die over hem hebben geschreven en de officier van justitie die het hooggerechtshof vroeg om de zaak te heroverwegen.

De komende maanden kijkt een rechtbank nog een keer naar zijn zaak en doet dan uitspraak. Dat mag hij dus in vrijheid afwachten, omdat het hooggerechtshof ervan uitgaat dat hij wordt vrijgesproken.

De kans is groot dat Kraska daarna een schadevergoeding zal eisen, hoewel hij zelf zegt dat het leed dat hem en zijn familie is aangedaan niet in geld is uit te drukken. Zo is zijn zoon zonder vader opgegroeid.