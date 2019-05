PKK-leider Öcalan roept op tot 'diepgaande verzoening' in Turkije

PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 een levenslange celstraf uitzit op een eiland in de Zee van Marmara, heeft opgeroepen tot "diepgaande maatschappelijke verzoening" in Turkije. Advocaten, die hem voor het eerst in acht jaar tijd hebben mogen bezoeken, hebben een verklaring van hem naar buiten gebracht.

Om de problemen in Turkije op te lossen moeten de partijen "afstand nemen van polarisering en de cultuur van strijd", schrijf Öcalan. In plaats daarvan moeten ze zich richten op wat hij noemt "democratische onderhandelingen".

De twee advocaten zijn donderdag een uur lang bij hem geweest op het gevangeniseiland Imrali, waar Öcalan in vrijwel volledig isolement wordt vastgehouden. In januari mocht hij voor het eerst in twee jaar zijn broer ontmoeten.

Vorige week hadden eigenlijk vier advocaten hem willen spreken, maar ze kregen niet allemaal toestemming om naar het eiland te reizen. Uit protest tegen de behandeling van Öcalan is de leider van de voornamelijk Koerdische oppositiepartij HDP in hongerstaking gegaan.

Zo'n 3000 Koerdische gevangenen hebben haar voorbeeld gevolgd, zegt de HDP. Öcalan roept hen op hun gezondheid en hun leven niet in gevaar te laten komen. Acht gevangenen zouden uit protest zelfmoord hebben gepleegd.

Turkse gevoeligheden

In maart 2015 had Öcalan in een boodschap naar aanleiding van het Koerdische nieuwjaar de PKK al eens aangespoord de wapens neer te leggen. Maar later dat jaar liepen onderhandelingen tussen Ankara en de PKK spaak, waarna het geweld over en weer weer oplaaide. De PKK, die strijdt voor meer Koerdische autonomie, wordt door Turkije, de Europese Unie en de VS beschouwd als een terroristische organisatie.

In de verklaring die vandaag is gepubliceerd gaat Öcalan ook in op de situatie in Syrië, waar de door Koerden gecontroleerde oppositiebeweging SDF een belangrijke rol speelt. De Koerdische YPG-militie binnen de SDF, die wordt gesteund door de VS en die nauwe banden heeft met de PKK, heeft grote delen van Noord-Syrië in handen. Öcalan dringt aan op een vreedzame oplossing voor Syrië, waarbij volgens hem ook rekening moet worden gehouden met de Turkse gevoeligheden.

Onder Koerdische YPG-strijders geniet Öcalan nog altijd veel respect. Maar Turkije ziet de YPG als onderdeel van de PKK en het Turkse leger heeft twee keer een inval gedaan in Noord-Syrië om de Koerdische strijdgroep aan te pakken.