Europeanen werken gemiddeld minder uren dan de rest van de wereld

In de Europese Unie werken werknemers gemiddeld minder uren dan in de rest van de wereld. Dat staat in een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en Eurofound, waarin 1,2 miljard werknemers in 41 landen over de hele wereld met elkaar vergeleken zijn. Ook concludeert het rapport dat vrouwen meer, deels onbetaald, werken en minder verdienen dan mannen.

De ILO en Eurofound hebben onderzoek gedaan naar werkomstandigheden wereldwijd in de afgelopen vijf jaar. Centraal in het onderzoek staan zaken als werktijden, salaris en werkdruk. Daarin zijn wereldwijd interessante verschillen gevonden.

Lang werken ongezond

Zo werkt in de EU 15 procent van de werknemers meer dan 48 uur per week; het laagste gemiddelde wereldwijd. In de Verenigde Staten is het 19 procent. Voor China is dat percentage meer dan twee keer zo hoog, daar werkt 41 procent meer dan 48 uur per week. Turkije spant de kroon met 57 procent.

Met regelmaat lange werkweken maken is ongezond, benadrukt het rapport. Zo wordt de kans op hart- en vaatziekten, depressie en slaapstoornissen vergroot. In de meest extreme gevallen zou het zelfs kunnen leiden tot 'karoshi', een Japanse term die 'dood door overwerk' betekent. Verder heeft lange uren werken ook gevolgen op het persoonlijke leven.

Intensief werk, zoals met strakke deadlines en hoge snelheid werken, is voor iets meer dan een derde van werknemers in de EU normaal. Ook hier zit de EU aan de lage kant. In de meeste landen is intensief werk gebruikelijk voor de helft van de werknemers.

Zuid-Korea vormt een uitzondering. Hier is voor slechts 14 procent van de werknemers sprake van intensief werk. Ook kan 70 procent van de Zuid-Koreanen makkelijk een paar uur vrij nemen om persoonlijke of familiezaken te regelen. In de EU, VS en Turkije is het moeilijker om dit te regelen, 20 tot 40 procent van de werknemers mogen dit.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Het rapport concludeert verder dat vrouwen op het gebied van werk nog steeds flink worden achtergesteld in vergelijking met mannen, hoewel er progressie wordt geboekt. Zo verdienen vrouwen over de hele wereld significant minder dan mannen en werken ze langer. Dit komt met name doordat vrouwen veel meer onbetaald werk, zoals huishoudelijke taken en zorg voor naasten, doen.

Zo werken mannen in de EU langer dan vrouwen in een betaalde baan, 39 uur tegenover 33 uur. Maar vrouwen doen er meer onbetaald werk. Als die cijfers bij elkaar worden opgeteld blijkt dat vrouwen in de EU 7 uur per week meer werken dan mannen. In Midden-Amerika zijn de verschillen nog groter, daar doen vrouwen niet alleen meer onbetaald werk maar ook meer betaald werk.

Het rapport komt ook met cijfers over vrouwelijke managers. In de EU is 34 procent van de managers vrouwelijk terwijl in Turkije 13 procent van de managers een vrouw is. In de Verenigde Staten is 41 procent van de managers een vrouw.