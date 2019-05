Vlooien drijven Parijse agenten tot wanhoop, politiebureau gesloten

Een politiebureau in het noordoosten van Parijs is gisteren ontruimd vanwege een "vlooieninvasie". Op de deur is een briefje geplakt met 'gesloten tot nader bericht'. Het bureau heeft sinds drie weken last van een vlooienplaag, die donderdag verergerde.

Steeds meer politieagenten kregen last van vlooienbeten en namen de vlooien van het werk mee naar huis. Daar werden hun kinderen ook door vlooien gebeten. "Dit kan niet langer zo doorgaan", zei Emmanuel Cravello, voorzitter van de Franse politievakbond Alliance Police Nationale, tegen radiozender France Blue Paris.

De pogingen tot ongediertebestrijding waren tot nu toe niet effectief. De Franse politievakbond, zegt op Twitter dat de werkcondities "onacceptabel" zijn. Het bureau moet volgens de vakbond volledig worden gedesinfecteerd. "Dat had al weken geleden moeten gebeuren." Dat proces zou 48 uur duren en begint volgens de Franse krant Le Parisien vandaag.

De politievakbond overlegt vandaag met de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner.