'Vuur greep snel om zich heen bij vliegramp Rusland door volle brandstoftanks'

In het Aeroflot-vliegtuig dat gisteren een noodlanding maakte en in brand vloog op de Sjeremetjevo-luchthaven in Moskou zijn de lichamen van 41 mensen gevonden, melden de Russische autoriteiten. Onderzoekers weten nog niet wat de toedracht is van de ramp, maar ze gaan uit van drie mogelijke oorzaken: onervaren piloten, slecht weer of een defect aan de apparatuur van het toestel.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten, wel is intussen gemeld dat er 33 overlevenden zijn. Daarvan liggen nog 6 personen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het toestel was op weg van Moskou naar Moermansk. In Moermansk, waar veel van de passagiers woonden, zijn drie dagen van rouw afgekondigd.

Bekijk hieronder videobeelden van het brandende vliegtuig en de evacuatie van passagiers: