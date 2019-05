Het alpaca-effect: steeds meer mensen verdienen er geld aan

Op Marktplaats is sinds januari 2018 ruim 300.000 keer gezocht op het woord 'alpaca'. "Van de advertenties met het woord 'alpaca' dat nu op de site staat, bestaat een groot deel ook uit advertenties met woningdecoratie, producten met alpacawol, speciale kammen en borstels voor alpaca's, maar ook bijvoorbeeld workshops alpaca knuffelen", laat de verkoopsite weten.

Hond van de buurman

Er lopen volgens Rogier van Bree, werkzaam bij de Alpaca Association Benelux, zo'n 2000 alpaca's rond in Nederland. "Een trend hierin is dat naast grote boerderijen ook steeds meer particulieren drie tot vijf alpaca's in hun hobbyweide willen hebben."

Dat is een risico, zegt dierwetenschapper Sarah Pesie van Stichting Dier en Recht. "De toenemende populariteit van de alpaca's heeft als risico dat ze impulsief worden aangeschaft en vervolgens door onkunde hun welzijn in het geding komt. Het moet duidelijk zijn dat alpaca's veel ruimte, een droge stal en een kudde nodig hebben."

Pesie vervolgt: "Mensen herkennen de emoties van de dieren vaak niet. Als je de alpaca's ziet trekken aan de leiband, schrikken of zich afwenden bij aanrakingen, dan wil zo'n dier eigenlijk niet mee. Je kan dan beter de hond van je buurman meenemen op een lange wandeling, die beleeft er waarschijnlijk meer plezier aan."