Uitslaande brand in pizzeria centrum Utrecht

In het centrum van Utrecht heeft een grote brand gewoed in een pizzeria. Het vuur ontstond na een explosie. De brand is inmiddels onder controle, zegt de Veiligheidsregio Utrecht.

Op beelden was te zien dat de vlammen uit het pand aan de Nobelstraat sloegen. De rookpluimen waren vanaf grote afstand te zien.

Het is nog niet duidelijk of er mensen in het gebouw aanwezig waren toen de brand uitbrak. Ook over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

Bekijk hier beelden van de brand in het centrum van Utrecht: