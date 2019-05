Ramadan begonnen, zij helpen anderen met maaltijden, cadeaus en sport

Hamied Muradin (56) woont in Almere en vertrekt jaarlijks rond de start van de ramadan naar het buitenland. Hij kwam al in Indonesië en Bangladesh, maar dit jaar vliegt hij naar India. In de oostelijke deelstaat Bihar, een van de armste regio's van het land, gaat hij iftars uitdelen. Een iftar is de maaltijd die in de ramadan na zonsondergang genuttigd wordt.

"Ik zamel geld in met vrienden en familie. In Bihar kun je iemand voor 50 eurocent de hele dag van voedsel voorzien. Ik reken een euro per persoon, dan hebben ze hapjes, drinken en daarna een warme maaltijd met vlees", vertelt Hamied. "Mensen geven mij in vertrouwen geld, ik kan gelukkig ter plekke zien hoe dat terechtkomt. Ik maak veel filmpjes zodat ze het zelf ook kunnen zien." Hamied hoopt dat het mensen inspireert om meer te doen.

Omdat er rond de ramadan relatief veel geld wordt ingezameld, blijft er soms nog een bedrag over waar Hamied op andere momenten in het jaar goed mee doet. Zo deelde hij in New Delhi 's winters dekens uit en laat hij in diverse landen drinkwaterpompen installeren. De zakaat reikt zo verder dan alleen de vastenperiode. Overigens is zijn geloof niet leidend bij zijn vrijwilligerswerk, zegt Hamied. "Ik wil er voor iedereen zijn. Ik maak geen onderscheid. Je moet een goed mens zijn, dan pas kun je een geloof uitdragen."