Australische dj bloedt dood bij hulp aan gewonde vriendin

De Australische dj Adam Sky is dit weekend tijdens zijn vakantie op Bali om het leven gekomen. Hij wilde een vriendin helpen die bij hun villa enkele meters naar beneden was gevallen, maar dat werd hem zelf fataal.

Adam Neat, zoals de 42-jarige dj echt heette, zou in de haast de vrouw te willen helpen een glazen deur over het hoofd hebben gezien. Hij rende er dwars doorheen, waarna de scherven een slagader zouden hebben geraakt. Volgens de Indonesische politie was er drank in het spel.

Het overlijden van de dj wordt op Facebook bevestigd door zijn management. "Tot onze grote spijt kunnen wij bevestigen dat Adam Neat betrokken was bij een dodelijk ongeluk, terwijl hij probeerde op Bali een gewonde vriendin te helpen."

De in Singapore wonende Neat gold volgens internationale media als een aanstormend talent. Hij werkte samen met onder anderen wereldberoemde dj's als David Guetta en Afrojack.