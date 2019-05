Ziekenhuis getroffen bij aanvallen op Syrische rebellenprovincie Idlib

Uit Syrië komen berichten over zware bombardementen door Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen op delen van de westelijke provincies Idlib en Hama, de laatste gebieden die in handen zijn van rebellen. Daarbij zou onder andere een ziekenhuis zo zwaar getroffen zijn dat het niet meer kan worden gebruikt.

De bombardementen zijn gemeld door het Observatorium voor de Mensenrechten in Londen, dat zich baseert op getuigen in Syrië, en door Baladi News, een kanaal van de oppositie. Bij de bombardementen zouden zes doden zijn gevallen.

De bombardementen kunnen de inleiding zijn op een regeringsoffensief om de laatste verzetshaarden op te ruimen. Aanvallen op ziekenhuizen en klinieken gingen in het verleden vooraf aan offensieven tegen rebellengebieden. Dat was het geval bij de aanval op Aleppo en de buitenwijken van Damascus.

Bestandsovereenkomst

Door tussenkomst van Rusland en Turkije werd in september vorig jaar overeengekomen dat het regeringsleger Idlib met rust zou laten. Het bestand is herhaaldelijk door beide zijden geschonden en sommige afspraken zijn niet nagekomen. Zo zouden de rebellen twee snelwegen die door hun gebied lopen vrijgeven, maar dat is niet gebeurd.

Eind april voerden militanten van al-Qaida, die ook hun toevlucht tot Idlib hebben genomen, een aanval uit op stellingen van het regeringsleger, waarbij 22 militairen en militieleden die met het leger meevechten omkwamen.

Een functionaris van de regering-Assad zei dat de legeracties van de afgelopen dagen gerechtvaardigd zijn gezien het feit dat de eerder gemaakte afspraken niet worden gerespecteerd.