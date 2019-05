Nieuwe Thaise koning op gouden stoel door Bangkok gedragen

De nieuwe Thaise koning Maha Vajiralongkorn is op de tweede dag van zijn kroningsritueel op een gouden draagstoel door de hoofdstad Bangkok gedragen. De stoel werd getorst door zestien soldaten die gekleed waren in traditionele rode uniformen. Tientallen andere militairen vergezelden de koning op zijn 7 kilometer lange tocht van het koninklijk paleis naar drie boeddhistische tempels. Ook de Thaise premier en de vrouw van Vajiralongkorn, koningin Suthida, liepen mee in het gevolg.

De stoet werd voorafgegaan door een drumband van 109 man. Die speelde muziek die gecomponeerd is door de vader van de 66-jarige Vajiralongkorn, de voormalige koning Bhumibol. Bhumibol was zeer geliefd onder de Thaise bevolking. Hij overleed in 2016 na zeventig jaar koningschap. Vanaf dat moment was Vajiralongkorn koning, maar de kroningsceremonie werd uitgesteld tot na de rouwperiode.

Zitten verplicht

Langs de route, bij een temperatuur van bijna 40 graden, juichte het toegestroomde publiek in gele kleding de nieuwe koning toe. Geel is de kleur van het Thaise koningshuis. De toeschouwers mochten alleen langs de route zitten, staan was verboden. De koning geldt in Thailand bijna als een godheid.

Morgen is de derde en laatste dag van het kroningsritueel. Dan zal de koning het publiek toezwaaien vanaf het balkon van het koninklijk paleis. Later volgt nog een receptie voor diplomaten.