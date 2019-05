India en Bangladesh rapen scherven op na orkaan, massa-evacuaties voorkomen ramp

Orkaan Fani heeft in India en Bangladesh tot nu toe zo'n 25 levens geëist, melden lokale media. De massale evacuaties, waarbij in totaal bijna 3 miljoen mensen hun huizen verlieten, lijken een ramp van grote omvang te hebben voorkomen. Een officieel dodental hebben de autoriteiten echter nog niet bekendgemaakt.

Fani, een orkaan met aanvankelijk windsnelheden van 200 kilometer per uur, ging vrijdag in het noordenoosten van India aan land en raasde daarna door naar Bangladesh, waar hij afzwakte tot een storm. Naast de harde wind, bracht de orkaan grote hoeveelheden regen met zich mee.

Plastic dak?

De schade in het Indiase pelgrim-oord Puri aan de kust in de deelstaat Odisha is groot. De stad lag precies op het pad van Fani.

Veel huizen zijn zwaar beschadigd en mensen zijn radeloos. "Mijn huis, mijn spullen, alles is beschadigd. Er zit een scheur in de muur van mijn badkamer. Wat zal ik doen? Hem maar helemaal afbreken of zo laten zitten?", zegt een getroffen vrouw in Puri.

Ze vraagt om de hulp van de overheid. "Als de overheid kan helpen, kunnen we het huis repareren. Anders hangen we denk ik maar gewoon een stuk plastic over het dak."