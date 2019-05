Gokkers op zoek naar weggegooide tickets: totale outsider wint alsnog Kentucky Derby

De jockey van Maximum Security is het niet eens met de beslissing. "Mijn paard reageerde op het lawaai van het publiek en week daarom misschien iets uit. Ik heb nooit iemand in gevaar gebracht." De eigenaar van het paard is ook woest: "Dit is de meest flagrante diskwalificatie in de geschiedenis van de paardensport." Hij denkt na over hoger beroep.

"Het is bitterzoet", zegt de eigenaar van Country House. "Je wilt liever winnen na een duidelijke race, zodat iedereen doorheeft hoe goed het paard is." De jockey van Country House had direct na de race geen woorden om zijn gevoel te beschrijven.