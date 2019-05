Noord-Korea: Kim Jong-un was bij raketoefening

Noord-Korea heeft bevestigd dat het een oefening met raketsystemen heeft gedaan. Leider Kim Jong-un was er zelf bij, melden staatsmedia.

De oefening was volgens het staatspersbureau KCNA bedoeld om de nauwkeurigheid van raketsystemen en tactisch geleide wapens te bepalen. Kim Jong-un gaf zelf het bevel tot vuren en benadrukte de noodzaak om "het gevechtsvermogen te vergroten".

Op foto's is Kim Jong-un onder meer te zien met een verrekijker in zijn hand. Volgens KCNA toonde hij zich tevreden over de oefening.

Druk vergroten

Gisteren werd via de Zuid-Koreaanse autoriteiten bekend dat Noord-Korea een serie korteafstandsraketten had afgevuurd boven zee. Het was de eerste raketlancering in anderhalf jaar.

Aangenomen wordt dat Pyongyang met de oefening de druk op de Verenigde Staten wil vergroten in de onderhandelingen over denuclearisatie. Twee topbijeenkomsten tussen Kim en president Trump hebben het afgelopen jaar weinig opgeleverd.

Trump zegt in een reactie op de raketoefening dat hij nog altijd gelooft in een akkoord met Noord-Korea. Kim Jong-un zal zijn belofte niet verbreken, twittert hij.