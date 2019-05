Invloedrijke broer Bouteflika gearresteerd, melden Algerijnse media

In Algerije is de jongste broer van oud-president Bouteflika opgepakt, samen met twee vroegere chefs van de veiligheidsdiensten. Dat melden lokale media. Said Bouteflika (61) was de adviseur van president Abdelaziz Bouteflika (82) die op 2 april onder druk aftrad. In Algerije gold Said Bouteflika jarenlang als de feitelijke machthebber sinds zijn broers gezondheid na een beroerte in 2013 achteruit was gegaan.

Said Bouteflika wordt verweten dat hij hoge zakenmensen rijker maakte terwijl jonge Algerijnen door de werkloosheid het hoofd nauwelijks boven water konden houden. Volgens legerleider Salah stond Said Bouteflika aan het hoofd van "de bende" die de feitelijke macht had in Algerije.

Een van de aangehouden veiligheidschefs wordt er door Salah van beschuldigd dat hij hard liet optreden op Algerijnen die op 22 februari protesteerden tegen het bewind van de president. Er werden toen traangasgranaten op wegrennende demonstranten afgevuurd.

De regering zegt nog niets over de arrestatie, maar een veiligheidsfunctionaris bevestigt de mediaberichten.