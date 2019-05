Politie Hilversum stuit op kamer met 27 gestolen rugzakken

In Hilversum heeft de politie bij het doorzoeken van de woning van een verdachte onder meer 27 rugzakken en 11 identiteitsbewijzen gevonden. De spullen bleken van zeker zeventien verschillende mensen te zijn gestolen. De bewoner, die nog een oude straf uitzit in de gevangenis, is opnieuw gehoord door de recherche.

De politie vermoedde dat de man eerder betrokken was bij een diefstal in een trein. Zijn woning werd doorzocht in de hoop dat daar gestolen spullen waren achtergelaten. In een klein kamertje troffen de agenten behalve de rugzakken en de identiteitsbewijzen ook telefoons, iPads, horloges, sieraden, autosleutels, zonnebrillen en geld uit verschillende landen aan.

Afgelopen week is de verdachte in de gevangenis aangehouden voor de diefstallen. Hij moet zich voor de rechter verantwoorden.