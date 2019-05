Groothertog Jan bijgezet in crypte in kathedraal Luxemburg

In de Onze Lieve Vrouwe-kathedraal in Luxemburg is de uitvaartmis gehouden voor het voormalige staatshoofd van Luxemburg, groothertog Jan. Hij stierf op 23 april op de leeftijd van 98 jaar. In 2000 deed hij afstand van de troon, om plaats te maken voor zijn zoon Henri, de huidige groothertog.

Bij de staatsbegrafenis waren de vorsten van Belgiƫ, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Monaco aanwezig. Prinses Beatrix is namens het Nederlandse koningshuis in Luxemburg. Ook de koningshuizen van Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Jordaniƫ en Liechtenstein vaardigden voormalige vorsten, prinsen en prinsessen af.

Graf

De requiemmis was te volgen op een groot beeldscherm in de hoofdstad Luxemburg. Na de mis wordt de overledene bijgezet in de familiecrypte in de kathedraal. Luxemburg is het enige groothertogdom ter wereld.

Twee dagen voor zijn dood nam Jan afscheid van zijn familie en het personeel in het ziekenhuis, schrijft Henri in een open brief aan de bevolking. Hij prijst zijn vader als een bijzonder positief mens, die over alles enthousiast kon zijn. "Auf Wiedersehen waren zijn laatste woorden. Hij stierf met het gevoel van een volbracht leven", schrijft Henri.