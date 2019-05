Sneeuw in Limburg in mei: niet uniek, wel bijzonder

In het heuvelgebied in het zuiden van Limburg is sneeuw gevallen. Er lag vanmorgen een laagje van een centimeter of 4, onder meer op de Vaalserberg. Dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, maar niet uitzonderlijk. In 1957 viel op 5 mei op de Vaalserberg 15 centimeter sneeuw. "Het gaat nu bij lange na niet worden zoals toen", zegt de Limburgse weerman Thijs Zeelen.

"Op 5 mei 1957 was de koudste Bevrijdingsdag met maxima van 6 à 7 graden en een stevige noordwestenwind", zegt de weerman tegen 1Limburg. "Door fikse hagelbuien werden enkele voetbalwedstrijden afgelast en dat was een unicum voor het late voorjaar."

IJsheiligen

15 mei wordt van oudsher aangehouden als de laatste mogelijkheid op nachtvorst. De periode van 11 tot 15 mei wordt ook wel IJsheiligen genoemd. Dan kan soms koude lucht, afkomstig van de Noordpool, nog over het land uitstromen.

Niet alleen in Limburg sneeuwt het dit weekend. De meeste sneeuw wordt de komende dagen aan de noordzijde van de Alpen verwacht. Boven de 1500 meter kan 7 tot lokaal 45 centimeter sneeuw vallen. Ook veel lager valt sneeuw: delen van de Ardennen en het middelgebergte van Duitsland kleuren naar verwachting wit.

Vanmiddag is de maximale temperatuur in het land tussen de 9 en 11 graden. Morgen is het iets warmer. In de loop van volgende week gaan de temperaturen verder omhoog, meldt Weerplaza.