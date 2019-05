Politiechef wil af van biljet van 500 euro

Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Dat pleidooi houdt de teamleider van de Financial Intelligence Unit (FIU), een politieonderdeel dat zich bezighoudt met criminele geldstromen en witwassen, in De Telegraaf.

Begin dit jaar stopte De Nederlandsche Bank na een Europees besluit al met de productie en uitgifte van de biljetten, maar de briefjes die al in omloop waren, blijven wel geldig.

Volgens de FIU wordt het 500 euro-briefje praktisch alleen maar gebruikt door drugscriminelen. De meeste biljetten belanden vervolgens in Latijns-Amerika, Mexico en China, zegt teamleider Theo Akse. "Terwijl je in die landen nog geen pakje boter met een eurobiljet kan afrekenen."

Het biljet van 500 euro is een van de waardevolste biljetten ter wereld. Zwitserland heeft een biljet van 1000 frank, in Singapore kon tot 2014 een biljet van 10.000 dollar (6500 euro) worden gepind en Brunei heeft nog een soortgelijk briefje in omloop.

Ook wijst Akse er in De Telegraaf op dat het grootste eurobiljet de makkelijkste manier is om grote hoeveelheden geld te smokkelen. De handel van een kilo coke levert in kleinere biljetten al snel een geldstapel van een kilo op, terwijl dat bij de 500 euro-briefjes maar 70 gram is, rekent Akse voor in de krant. "Pas als we het biljet helemaal afschaffen maken we het ze lastig."