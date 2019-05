Lukt het vluchtelingen om hier een baan te vinden? Dit zijn de cijfers

Met dat in het achterhoofd, blijkt wel dat het percentage werkenden in de loop der jaren verder steeg onder eerdere vluchtelingen.

Onderzoek van het CBS en Regioplan liet zien dat in 2013 van de vluchtelingen die hier toen vijf jaar waren 42 procent werkte. Van de mensen die hier tien jaar waren, was dat 50 procent. Daarbij ging het om mensen tussen de 15 en 64. Dat is nog altijd wel fors minder dan het percentage werkenden onder inwoners zonder een migratie-achtergrond. Van hen werkte toen 74 procent. Dat vluchtelingen minder vaak werk hebben komt volgens Kennisplatform Integratie & Samenleving door de volgende zaken:

een taalachterstand

mentale of fysieke gezondheidsproblemen door vluchtgeschiedenis

geen opleiding/diploma voor werk in Nederland

een kleiner sociaal netwerk

onbekendheid en vooroordelen bij werkgevers

Groot verschil tussen wel of geen diploma

Uit onderzoek van het WODC en SCP blijkt dat statushouders die een diploma in Nederland wisten te behalen, veel vaker een baan hadden dan statushouders zonder Nederlands diploma.

Van statushouders zonder Nederlands diploma had na tien jaar verblijf namelijk 56 procent werk. Van statushouders met Nederlands diploma had 86 procent een baan. Het ging daarbij om vluchtelingen die zich tussen 1995 en 1999 in Nederland vestigden en bij aankomst tussen de 18 en 40 waren. Vluchtelingen met een diploma hadden dus ongeveer even vaak werk als de rest van de Nederlandse bevolking. Wel is het zo dat maar een klein deel van de statushouders, zo'n 8 procent, hier een diploma behaalde.