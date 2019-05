Passagiersvliegtuig belandt bij landing in rivier VS

In de Amerikaanse staat Florida is een passagiersvliegtuig bij de landing in een rivier terechtgekomen. Alle 143 inzittenden konden uit het vliegtuig worden gered. 21 mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De Boeing 737 van Miami Air was gecharterd door het Amerikaanse leger en vloog van marinebasis Guantánamo Bay op Cuba naar de stad Jacksonville. Bij de landing ging het mis. Aan het einde van de landingsbaan schoof het toestel de Saint Johns River in. Mogelijk heeft een zware onweersbui een rol gespeeld bij het ongeluk.

Doordat het vliegtuig intact bleef en bleef drijven in het ondiepe water, konden alle inzittenden veilig wegkomen. De brandweer wordt ingezet om gelekte brandstof op te ruimen.

Boeing kampte de afgelopen maanden met de nasleep van twee vliegtuigongelukken met het type 737 MAX. Het lijkt erop dat het dit keer gaat om een ander type toestel. De vliegtuigbouwer zegt het ongeluk te onderzoeken.