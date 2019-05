Braziliaanse president Bolsonaro niet naar VS na ophef over uitverkiezing

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft een reis naar de Verenigde Staten afgezegd na ophef over zijn uitverkiezing als 'persoon van het jaar' door de Braziliaans-Amerikaanse Kamer van Koophandel. Na protest van activisten trokken belangrijke sponsoren van het evenement zich terug.

Bolsonaro zou deze maand bij een galadiner in een hotel in New York in het zonnetje worden gezet door de handelsorganisatie. In de aanloop naar het evenement groeide het protest tegen de komst van de uiterst-rechtse president, vanwege diens omstreden uitspraken over vrouwen en homo's.

De krant The Financial Times, consultancybureau Bain & Company en vliegmaatschappij Delta Airlines trokken zich vanwege alle ophef terug als sponsor. Daarnaast noemde burgemeester De Blasio van New York de Braziliaanse president een "gevaarlijke man".

Protest bij evenementenlocatie

Ook werd een petitie tegen het bezoek van Bolsonaro aan de VS ruim 60.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers beschuldigen hem daarin van racisme, vrouwenhaat en homofobie. Activisten protesteerden de afgelopen dagen bij het hotel waar het evenement zou plaatsvinden.

De Braziliaanse president zegt dat hij de trip afzegt vanwege alle verzet tegen zijn komst en de persoonlijke aanvallen door de burgemeester van New York. Wel bedankte hij de Braziliaans-Amerikaanse Kamer van Koophandel nog eens voor de uitverkiezing.