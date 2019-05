Onderzoeken naar geweld Franse agenten bij protest op Dag van de Arbeid

De Franse autoriteiten onderzoeken drie incidenten waarbij agenten buitensporig geweld zouden hebben gebruikt tegen betogers op de Dag van de Arbeid in Parijs. Sinds de demonstraties van afgelopen woensdag circuleren video's van de incidenten op sociale media.

In een van de filmpjes steekt een agent een politieknuppel in de broek van een betoger. In een tweede video slaat een politieman een demonstrant in zijn gezicht en op andere beelden gooit een agent met een steen.

De incidenten worden onderzocht op verzoek van de Parijse politiechef Didier Lallement, meldt de Franse krant Le Figaro. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft al gezegd dat de agenten in kwestie gestraft worden als blijkt dat ze schuldig zijn.

Honderden aanhoudingen

Woensdag gingen op de Dag van de Arbeid in Parijs duizenden mensen de straat op uit protest tegen het beleid van president Macron. Onder de betogers waren zowel gele hesjes als anarchistische 'black bloc'-betogers. Er was veel politie op de been en er werden uiteindelijk zeker 330 mensen aangehouden.

Bij de protesten richtten demonstranten vernielingen aan, maar volgens Le Figaro waren er ook veel klachten over politiegeweld.

'Nepnieuws' over betogers

Minister Castaner lag de afgelopen dagen zelf onder vuur omdat hij had gezegd dat 'black bloc'-betogers achter een aanslag op een ziekenhuis in Parijs zaten. Medewerkers van het ziekenhuis zeiden echter tegen Franse media dat ze zich nooit bedreigd hadden gevoeld en dat het eerder leek alsof de demonstranten ergens voor op de vlucht waren.

Nadat hij ervan was beschuldigd nepnieuws te verspreiden, erkende Castaner dat hij de verkeerde bewoordingen had gebruikt. Hij bleef er niettemin bij dat de demonstranten het ziekenhuis op "gewelddadige wijze waren binnengedrongen".