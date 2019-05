Vandalisme gepleegd in Rome? Dan ben je niet meer welkom

De burgemeester van Rome is het zat. Na de derde vernieling van een monument in de Italiaanse hoofdstad door toeristen in zes dagen gaat ze over tot actie. Virginia Raggi heeft maatregelen aangekondigd om toeristen die boel slopen te straffen.

De afgelopen dagen werden er bij het Colosseum een aantal muren vernield van een paar duizend jaar oud. Het begon op 25 april, toen een Israëlische toerist de initialen van zijn eigen gezin in de muur kraste. Een paar dagen later was het een Bulgaar die de naam van zijn vriendin op de muur wilde achterlaten.

En gisteren probeerde een Hongaar datzelfde, maar die kwam niet verder dan de letter 'T'. Voordat hij ook maar iets kon opschrijven, werd hij in de kraag gegrepen door de bewakers. Wat hij precies wilde opschrijven, is niet duidelijk.

Zowel de medewerkers van het Colosseum als de meeste toeristen begrijpen er helemaal niks van, zag correspondent Mustafa Marghadi.