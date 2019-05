Structureel tekort strandwachten, maar in Ouddorp hebben ze een oplossing

Al jaren hebben reddingsbrigades in Nederland te maken met een tekort aan strandwachten. Er is weinig nieuwe aanwas, tegelijkertijd worden de stranden en binnenwateren steeds drukker.

De reddingsbrigade in Ouddorp experimenteert daarom met een nieuwe manier van werven. Ze werken daar samen met het sportopleidingsinstituut in Goes en trekken jongeren aan die een maatschappelijke diensttijd willen doen.

De jongeren volgen een week lang een opleiding. Dat is nog best pittig, zegt een van hen. "We moeten met enige regelmaat het koude water in en bijvoorbeeld voor drenkeling spelen, de anderen moeten je dan komen redden." Het zijn op zich geen spannende oefeningen, vult een ander aan. "Maar het is wel goed om op deze manier ervaring te krijgen. Mochten we straks echt iemand moeten redden, dan weten we hoe het moet."

Langere seizoenen

Inmiddels heeft 54 procent van de reddingsbrigades last van een tekort aan vrijwilligers. "Dat betekent niet dat de posten op sommige momenten niet bezet zijn", zegt Marcel Jagersma van Reddingsbrigade Nederland. "Het is wel steeds lastiger om het plaatje rond te krijgen. Op sommige dagen moet je vrijwilligers vragen om extra te komen".

Vijftien jongeren worden op het strand van Ouddorp opgeleid: