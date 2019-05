Vrijgelaten verdachten van aanslag op Telegraaf weer vastgezet

Alle zeven mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op de redactie van De Telegraaf zitten weer vast. Twee van hen waren vrijgelaten, maar zijn vandaag weer opgepakt op last van het gerechtshof.

De aanslag werd gepleegd in de nacht van 25 op 26 juni vorig jaar. Een bestelbusje reed het hoofdgebouw van De Telegraaf in Amsterdam binnen. De bestuurder stak daarna jerrycans met benzine in brand, wat een explosie veroorzaakte. Er was flinke schade aan het gebouw.

Op 8 april werden de zeven verdachten opgepakt. In de loop van de maand werden er twee vrijgelaten, maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep. Het gerechtshof heeft dat beroep vandaag toegewezen.

De politie en justitie vermoeden dat de voortvluchtige topcrimineel Ridouan T. verantwoordelijk is voor de aanslag. Op 4 juli is de eerste pro-formabehandeling.