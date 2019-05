24-jarige man overleden na schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

In Amsterdam-Zuidoost is een 24-jarige man na een schietpartij overleden. De man werd gisteravond op straat onder vuur genomen. De politie reanimeerde het slachtoffer tevergeefs, hij overleed later in ziekenhuis.

Via Burgernet heeft de politie een signalement van de daders verspreid. Er wordt gezocht naar twee daders, een witte en een donkere man. De politie roep ook getuigen van het incident op zich te melden.

Een woordvoerder kan nog niets zeggen over de achtergrond en de toedracht van het schietincident.