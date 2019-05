'Discriminatie en pesterijen door leiding tbs-kliniek Almere'

De tbs-kliniek in Almere, de Oostvaarderskliniek, kampt volgens medewerkers met grote interne problemen. In NRC doen medewerkers een boekje open over pesterijen, discriminatie en bedreigingen.

Vroegere en huidige behandelaars zeggen in de krant dat er sprake is van een angstcultuur onder medewerkers. Eerder dit jaar ging er al een anonieme brief rond waarin stond dat drie afdelingshoofden al jarenlang een sfeer creëren, waardoor werknemers zich niet veilig voelen.

Een Nederlands-Marokkaanse werknemer zou consequent 'moslim' zijn genoemd en een afdelingshoofd zou ooit een perforator vol met snippers op de grond hebben gegooid, waarna ze anderen gebood die op te ruimen. Ook zou er sprake zijn van een ons-kent-onscultuur: je hoort erbij of niet. In dat laatste geval heb je het zwaar, zeggen (oud)-medewerkers tegen de krant.

Moordzaak

De Oostvaarderskliniek kwam deze week in het nieuws vanwege een moordzaak waarbij drie mannen betrokken waren die in de kliniek hadden gezeten. Het slachtoffer en een van de verdachten zijn oud-tbs'er, de andere verdachte was met proefverlof.

De medewerkers zeggen in de krant dat de slechte sfeer mede komt door het hoge personeelsverloop in de afgelopen jaren. Om die reden was er een tijdelijke opnamestop voor patiënten. Het personeelstekort wordt opgevuld met uitzendkrachten.

In een reactie bevestigt de Oostvaarderskliniek dat er inderdaad een anonieme brief is rondgegaan op de afdeling. De kliniek zegt dat er vervolgens gesprekken zijn gevoerd met werknemers. Ook meldt de kliniek dat er nieuwe medewerkers zijn aangetrokken om het tekort aan personeel op te lossen.