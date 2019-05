PostNL keurt 'borstenpostzegel' na aanpassing toch goed

Een postzegel met de afbeelding van een getekende vrouw met een doorschijnende blouse is na aanpassingen toch goedgekeurd door PostNL. Het postbedrijf weigerde de zegel in eerste instantie te laten drukken omdat het plaatje in strijd zou zijn met de regels. Nadat de bedenker een zwart balkje met 'censuur' over de borsten had geplakt, kon de afbeelding wél door de beugel, zegt PostNL.

Het idee voor de postzegel werd ingediend door postzegelhandelaar Cees van der Wel en kunstenaar Ap Kooistra uit Den Helder. Op het oorspronkelijke plaatje is een blonde vrouw te zien met een doorschijnende blouse aan. Op haar lichaam staat de tekst 'I Love Den Helder'. Ook haar tepels zijn door de blouse heen te zien.

In strijd met goede zeden

De originele postzegel was niet geschikt, zei PostNL eind vorige maand. Volgens een woordvoerder moeten mensen die een postzegel ontwerpen zich houden aan artikel 4.5. Daarin staat dat zelf ontworpen postzegels niet in bestelling worden genomen als de afbeelding onwettig, kwetsend, beledigend, aanstootgevend of immoreel is, ingaat tegen de goede zeden of nadelig kan zijn voor derden.

Wat de precieze reden is geweest van PostNL om de eerste postzegel af te wijzen, zegt het postbedrijf niet. Een woordvoerder zei eerder tegen NH Nieuws dat het een 'pikant plaatje' is, in strijd met de goede zeden.

Nipplegate van Den Helder

De postzegelhandelaar uit Den Helder bedacht de zwarte balk met de tekst 'censuur'. "Het nieuwe ontwerp voldoet gewoon aan de algemene voorwaarden", zegt een woordvoerder.

"Vooruit, doen we het op die manier. We noemen het gekscherend al 'de nipplegate van Den Helder'", zegt Cees van der Wel tegen de regionale omroep.