NS-conducteurs krijgen smartwatch om op de seconde nauwkeurig te fluiten

Vanaf maandag krijgen 1900 NS-conducteurs een smartwatch als hulpmiddel om treinen exact op tijd te laten vertrekken. Het horloge is twee jaar lang uitgebreid getest. Volgens een woordvoerder van de NS is uit die proeven gebleken dat het echt werkt.

Via een app, die voor de NS is ontwikkeld, geeft de smartwatch 42 seconden voor vertrek een trilsignaal af. Vervolgens telt het horloge af tot het moment van vertrek, zodat de trein volgens de NS "precies op de seconde nauwkeurig" kan vertrekken. Een ander voordeel is dat de horloges van de conducteur en de machinist dezelfde tijd aangeven.

De 1900 conducteurs die hebben aangegeven dat ze de smartwatch graag willen gebruiken, krijgen het horloge volgende week.

'Elke seconde telt'

Conducteur Ron Bongers, die de smartwatch heeft getest, zegt dat hij eerder de tijd nauwkeurig in de gaten hield via zijn telefoon of de stationsklok. "Doordat ik weet dat de smartwatch mij op het juiste moment een seintje geeft, kan ik al mijn aandacht aan de reizigers besteden." De veiligheid blijft volgens hem vooropstaan.

Hoeveel geld de NS kwijt is aan de horloges is niet bekend, maar volgens de woordvoerder is het de investering waard. "Elke seconde telt op het spoor. Dus elke seconde dat we nauwkeuriger kunnen rijden is winst."

Inmiddels hebben meer conducteurs laten weten met een smartwatch te willen werken. Zij krijgen er later dit jaar een.