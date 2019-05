Orkaan Fani raast over Noordoost-India, miljoen mensen geëvacueerd

Orkaan Fani is vanochtend vroeg aan land gekomen in het noordoosten van India. De orkaan raast over de deelstaat Odisha (voorheen Orissa).

De regio wordt getroffen door zware windstoten (tot 200 km per uur) en hevige regenval. Lager gelegen gebieden zijn volledig onder water gelopen, huizen zijn verwoest en bomen uit de grond gerukt.

De afgelopen dagen heeft de overheid meer dan een miljoen mensen geëvacueerd. Ook zijn toeristen uit de kustplaatsen gehaald. "Alleen al uit de toeristische stad Puri, waar vanwege de tempels veel Indiase pelgrims op afkomen, zijn 25.000 toeristen vertrokken", zegt India-correspondent Aletta André.

Dode

De autoriteiten hebben nog geen slachtoffers gemeld, maar volgens Indiase media is er zeker één persoon om het leven gekomen. Die zou geraakt zijn door een omvallende boom. "Daarnaast komen er uit verschillende plekken berichten dat huizen zijn verwoest. Het gaat dan om kwetsbare gebouwen met rieten daken. Maar de orkaan is pas net aan land gekomen, dus het is nog wat vroeg om de balans op te maken", zegt André.

Zo'n twintig jaar geleden kwamen bij een vergelijkbare storm in de deelstaat Odisha zeker 10.000 mensen om het leven. Daarna is de overheid begonnen om bij de dreiging van een orkaan mensen massaal te evacueren.