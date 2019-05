Chewbacca-acteur Peter Mayhew (74) overleden

Peter Mayhew, de acteur die Chewbacca jarenlang speelde in Star Wars, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt via Twitter. Mayhew was 74 jaar. Volgens TMZ leed hij aan een hartaandoening. Hij stierf in zijn huis in Texas in het bijzijn van vrienden en familie.

De 2.18 meter lange acteur kroop in de jaren 70 voor het eerst in het pak van Chewbacca voor de oorspronkelijke Star Wars-trilogie. Decennia later, in 2005, keerde hij terug als de grote harige Wookie in Revenge of The Sith. Nog eens tien jaar later was Mayhew opnieuw te zien als Chewbacca in The Force Awakens.

Mayhew gaf het stokje pas in 2017 door aan acteur Joonas Suotamo, omdat hij kampte met gezondheidsproblemen. Hij zat de laatste jaren vaak in een rolstoel en kon soms alleen lopen met een wandelstok. Het vertolken van de iconische rol was daardoor niet langer meer mogelijk.