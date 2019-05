Seksueel wangedrag in Amerikaanse leger fors toegenomen

Seksueel wangedrag binnen het Amerikaanse leger blijkt lastig de kop in te drukken. Ondanks jarenlange pogingen om het probleem aan te pakken, zeggen 20.500 militairen afgelopen jaar te maken hebben gehad met ongewenste seksuele toenaderingen.

Dat blijkt uit een anonieme enquête die vandaag openbaar is gemaakt. Ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2016 is dat een toename van 38 procent.

Slechts een derde meldde het door hen ervaren seksueel wangedrag bij de autoriteiten. De officiële cijfers van het ministerie van Defensie vallen lager uit: het Pentagon houdt het op een toename van 13 procent.

Alcohol

De meeste meldingen kwamen van jonge, vrouwelijke soldaten tussen de 17 en 24 jaar. De beschuldigingen lopen uiteen van betasten tot verkrachting. In verreweg de meeste gevallen kenden de vrouwen de dader: in veel gevallen ging het om een hoger geplaatste militair. In de meeste gevallen was alcohol in het spel.

Minister Shanahan van Defensie noemt het seksueel wangedrag van militairen onacceptabel. Hij zint op maatregelen om seksuele intimidatie in het leger strafbaar te stellen. Ook wil hij dat bevelhebbers speciale trainingen krijgen om veelplegers sneller te ontmaskeren.