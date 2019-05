Spetterend beursdebuut van producent vegetarische hamburgers

De beursgang van het Amerikaanse vleesvervangersbedrijf Beyond Meat is een groot succes geworden; de beurskoers is als een komeet omhooggeschoten. Tot de grote investeerders in het bedrijf behoren onder anderen Microsoft-miljardair Bill Gates en acteur Leonardo DiCaprio.

Het aandeel Beyond Meat had een uitgifteprijs van 25 dollar, maar opende bijna twee keer zo hoog op 46 dollar. Een stormloop op het aandeel joeg de koers de hoogte in richting de 70 dollar, een stijging van 180 procent.

De handel in het aandeel op de technologiebeurs Nasdaq werd zelfs tijdelijk even stilgelegd vanwege de hectiek rond het aandeel.

Bietensap

Met de verkoop van een deel van de aandelen werd ruim 240 miljoen dollar opgehaald, wat het bedrijf in een klap 1,5 miljard dollar waard maakte. Tegen de huidige koers is het bedrijf echter nu al 3,7 miljard dollar waard.

Beyond Meat startte in 2009 in Los Angeles en maakt onder leiding van topman Ethan Brown plantaardige burgers, worsten, biefstukreepjes en kippenstukjes.

De plantaardige burgers, gemaakt met gele erwten en bietensap (voor het spoortje vleesbloed), sissen en smaken bijna als gewoon vlees, zeggen kenners.

Zelfs in de vleesminnende en barbecue├źnde VS lijken de vleesvervangers aan te slaan. Ook in enkele Nederlandse winkels en horecazaken zijn de producten van Beyond Meat intussen te koop.

Vegetarische Slager

De markt voor vleesvervangers groeit snel nu een stijgend aantal consumenten ervoor kiest minder vlees te eten. Dat grote bedrijven hier ook heil in zien, bleek eind vorig jaar toen Unilever de Vegatarische Slager overnam.

Beyond Meat maakt naar verwachting voorlopig nog geen winst en zal het geld van de beursgang gebruiken om te investeren.