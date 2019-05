Arbeidsmigratie in EU: van 'De deur staat open' tot 'Kom alsjeblieft terug!'

Kijken we naar buurland Polen, dan is het contrast groot. Dat land heeft juist te maken met een grote leegloop en wil niks liever dan dat arbeidskrachten terugkomen. "In Polen roept de premier: Kom terug! We hebben jullie nodig", aldus van de Hulsbeek. "Ook in het dagelijks leven is het vertrek van arbeidskrachten daar goed merkbaar. In verschillende Poolse supermarkten hoor je inmiddels alleen nog maar Oekraïens."

Dat is een rechtstreeks gevolg van de arbeidsmigratie binnen de EU. "Om het tekort aan arbeidskrachten op te vullen heeft Polen namelijk op haar beurt de afgelopen jaren weer een miljoen Oekraïners opgenomen." Want van de oproep van de premier trekken weinig Polen zich iets aan. "Het is voor veel Polen aantrekkelijker om in andere EU-landen te gaan werken, de lonen liggen daar nou eenmaal beduidend hoger."

Datzelfde probleem speelt onder meer in Hongarije, Roemenië en Bulgarije, ziet correspondent Mitra Nazar. "De zorgen zijn hier groot. In Roemenië bijvoorbeeld speelde het al voor toetreding tot de Europese Unie. Maar sinds 2007, de daadwerkelijke toetreding, is het heel hard gegaan".

Het zijn hier zowel de hoog- als de laagopgeleiden die het land verlaten. "Laagopgeleiden migreren vaak om te kijken of ze een beter leven kunnen opbouwen in een ander EU-land. Daarnaast is er in veel EU-landen ook genoeg werk voor hoogopgeleiden zoals specialisten in de zorg of IT-ers. Het is niet dat die vacatures er in Roemenië niet zijn, maar in andere landen verdienen ze meer en dus vertrekt die groep ook."