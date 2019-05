Vrouwenvoetbal is hot, maar de eredivisie komt maar niet op stoom

Blokhuis vindt het jammer dat de Coöperatie Eredivisie Vrouwenvoetbal (CEV) nog maar weinig voorstelt. Die werd in 2017 opgericht door de KNVB en de clubs in de eredivisie, maar inmiddels zijn directeur Paul ten Hag, commercieel directeur Frank Kolsteeg en de raad van commissarissen vertrokken.

"Daarmee zijn we terug bij af. Er moet een partij zijn die de competitie omarmt, of dat nou de KNVB is of een sportmarketingbureau. Een grote sponsor zou ook helpen. In Engeland is onlangs een miljoenendeal getekend met Barclays als hoofdsponsor van de FA Women's Super League. Dat geeft natuurlijk een enorme boost. Hopelijk breken deze tijden ook in Nederland aan."

Volgens Blokhuis moet zo'n sponsor daar dan wel iets voor terugkrijgen. Maar met de schaarse media-aandacht voor de Eredivisie Vrouwen is er weinig te bieden.

Hoe dan ook moet er geïnvesteerd worden in de eredivisie, vindt Heerenveen-voorzitter Hofma. "Er moet een verbinding blijven tussen het Nederlands elftal en de eredivisie, want hier lopen de speelsters van de toekomst rond."

Vlieland

Vooralsnog moeten clubs dus zelf de broek ophouden. "Dat zorgt ervoor dat het moeilijk is om de eredivisie, met zo weinig teams, echt te ontwikkelen", analyseert Heerenveen-speelster Justine van der Werf.

Of haar club nu wel of niet door kan volgend seizoen, Van der Werf is er niet bij. Mede door de huidige situatie in het vrouwenvoetbal heeft ze besloten iets anders te gaan doen: ze gaat werken bij een outdoorbedrijf op Vlieland.

Medespeelster Tiny Hoekstra beleeft een ander scenario: zij is geselecteerd voor het Nederlands vrouwenelftal onder 23 jaar. Ze maakt zich echter zorgen over haar teamleden en de speelsters die na haar komen. "De meeste andere clubs hebben hun team voor volgend seizoen al rond, de kans is klein dat de vrouwen daar terechtkunnen. Ook zijn we de enige club in het noorden van het land. Meisjes uit Groningen en Drenthe dromen ervan om bij Heerenveen te voetballen. Het zou zonde zijn als die droom in duigen valt."