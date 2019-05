Jeugdzorg eist 750 miljoen om wachtlijsten terug te dringen

Daarnaast moet er volgens Meuwissen nog eens 300 miljoen euro bij omdat het aantal cliënten enorm is gegroeid. "We kunnen de vraag nauwelijks nog bijbenen, en dat zorgt voor wachtlijsten die onaanvaardbaar lang zijn."

Het geld moet bovendien geoormerkt worden, vinden de bonden. Het gebeurt in hun ogen maar al te vaak dat gemeenten geld dat bestemd is voor de jeugdzorg gebruiken om gaten in hun begroting te dichten.

Groot personeelsverloop

Werkgevers in de jeugdzorg ondersteunen de actie van het personeel. "Er valt geen fatsoenlijke cao af te sluiten", zegt Meuwissen. "En dat heeft verstrekkende gevolgen. Wij kunnen ons personeel niet naar behoren waarderen. Als we dat wél doen, komen we in geldnood. Met als gevolg een groot verloop. En dat zorgt weer voor nog langere wachtlijsten. Dat moet je niet willen, want als je niet investeert in een goede jeugdzorg krijg je echt later de rekening gepresenteerd."

Er zijn nu al wachtlijsten van zes tot acht maanden. En dat is volgens de jeugdzorgmedewerkers veel te lang. Ze zien gezinnen waar sprake is van bijvoorbeeld alcohol- of drugsverslaving, huiselijk geweld en waar kinderen ernstige trauma's oplopen. "Dat kan ze voor het leven tekenen", zegt Meuwissen. "Dus moet je zo snel mogelijk hulp bieden. Maar dat lukt niet meer. De grens van het systeem is bereikt.''

Landelijke staking

Bij de acties die nu op stapel staan, worden de cliënten zo veel mogelijk uit de wind gehouden. Op 14 mei gaat een delegatie van zorgmedewerkers met het eisenpakket naar de Tweede Kamer. Vervolgens zijn er nog prikacties in juni. Mocht dat allemaal niet baten, dan volgt op 2 september een landelijke staking.

"Het kan zo echt niet langer", zegt Meuwissen. "We hebben al vaak aan de deur van de politiek gerammeld. Zonder resultaat. Terwijl het gaat om kinderen in zeer kwetsbare omstandigheden. Het is nu genoeg."