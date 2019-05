Forum dicht bij plek in bestuur Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland hebben Forum voor Democratie, VVD en CDA een onderhandelingsakkoord bereikt. Dat moet de basis vormen voor een akkoord over een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Zuid-Holland zou daarmee de eerste provincie zijn waar de partij van Thierry Baudet in het dagelijks bestuur komt.

De drie partijen onderhandelden de afgelopen weken over een nieuw provinciebestuur. Informateur Hans Wiegel maakte daarvoor een pas op de plaats. Vanmiddag worden de resultaten van de onderhandelingen gepresenteerd.

Geen nieuwe windmolens op land

Forum, VVD en CDA zijn het volgens ingewijden eens geworden over allerlei onderwerpen, waaronder mobiliteit, energie en klimaat. Naar verluidt is afgesproken dat de provincie gewoon zal meewerken aan de energietransitie, maar dat er geen nieuwe windmolens op land komen in Zuid-Holland. Er is nog geen financieel akkoord gesloten.

De drie partijen hebben samen 25 zetels, maar voor een meerderheid zijn 28 zetels nodig. Dat zou betekenen dat nog zeker één partij moet aanschuiven.