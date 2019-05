Turkse justitie onderzoekt onregelmatigheden verkiezingen Istanbul

Het Openbaar Ministerie in Turkije is een onderzoek gestart naar de stembusgang tijdens de lokale verkiezingen in Istanbul in maart. De verkiezingen waren een grote nederlaag voor de AK-partij van president Erdogan. Naast Istanbul verloor hij ook de macht in andere steden, waaronder Ankara.

De president stelde na afloop dat de georganiseerde misdaad de verkiezingen had gesaboteerd. Zijn partij dwong een hertelling af in Istanbul, maar ook na hertelling bleek dat de oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu van de CHP de meeste stemmen had gekregen. Inmiddels is hij beëdigd als burgemeester van de stad.

De openbaar aanklagers zijn nu 32 onderzoeken gestart naar mogelijke onregelmatigheden bij stembureaus in Istanbul. Daarbij worden meer dan 100 medewerkers van stembureaus ondervraagd als verdachten.

Onafhankelijkheid Kiesraad

Ook buigt de Turkse Kiesraad zich nog over een verzoek van de AKP om geheel nieuwe verkiezingen af te kondigen, zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Het is al een aantal weken wachten op een antwoord en tijdens dit wachten komt nu dat onderzoek bij het OM. Het wordt vooral de vraag of de Kiesraad wel volledig onafhankelijk is en tegen de wil van Erdogan in kan gaan."

Waagmeester zegt dat de partij van Erdogan alle middelen inzet om aan de macht te blijven. "Het is rekken, twijfel zaaien en de legitimiteit van de oppositie zoveel mogelijk schaden."

Waarschijnlijk beslist de Turkse Kiesraad eind deze week of volgende week of die nieuwe verkiezingen in Istanbul er gaan komen of niet.