Honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan in India

In India worden zo'n 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de komst van een orkaan. De verwachting is dat orkaan Fani vanmiddag aan land komt in de noordoostelijke deelstaat Odisha, waar windsnelheden van 200 kilometer per uur worden verwacht. Ook brengt de storm hevige regenval met zich mee. Er wordt gevreesd voor overstromingen.

De autoriteiten hebben in hoger gelegen gebieden meer dan 900 opvangcentra vrijgemaakt. Het gaat dan om speciale stormschuilplaatsen, openbare gebouwen en scholen. In totaal moet er plaats zijn voor 800.000 tot een miljoen mensen. Toeristen worden opgeroepen om kustplaatsen in Odisha en West-Bengalen te verlaten. "We verrichten maximale inspanningen voor de evacuatie", zegt een overheidswoordvoerder.

Naast de evacuaties liggen er voor achterblijvers in het gebied voedselpakketten klaar, die per helikopter kunnen worden gedropt. "En het leger en medisch personeel staan klaar om in actie te komen als dat nodig is", zegt India-correspondent Aletta André.