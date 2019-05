Politie Antwerpen arresteert per ongeluk onwetende burgers bij oefening

Bij een politie-oefening in Antwerpen zijn per ongeluk twee mensen opgepakt die niets met de oefening te maken hadden. Een van hen klaagt dat hij zeker anderhalf uur als een terreurverdachte is behandeld. De Antwerpse politie zegt de fout te betreuren en gaat excuses aanbieden.

De oefening was een week geleden bij het Sportpaleis van Antwerpen, maar komt nu naar buiten omdat een van de 'arrestanten' zijn verhaal deelt. "Ik zat in mijn wagen samen met een collega toen negen zwaarbewapende agenten op ons af kwamen", schrijft Hamed Jabarkhel op Facebook. "Ze namen ons onder schot en riepen dat we uit de auto moesten komen. In de gietende regen werd ik op de grond geduwd en kreeg ik handboeien om."

Toen hij vroeg waarom ze werden opgepakt, reageerden agenten volgens hem met: "zwijg of ik schiet" en "zwijg of ik steek u in den bak".

Figuranten

Pas na meer dan anderhalf uur begreep Jabarkhel wat er aan de hand was. "Toen we bij het bureau arriveerden, was het duidelijk dat de anderen (arrestanten, red.) figuranten waren: de handboeien mochten uit, sigaretten werden opgestoken, er werd gezellig gebabbeld."

Volgens Jabarkhel weigerden de agenten om hun excuses aan te bieden en ze wilden ook niet hun naam geven. In het Facebook-bericht spreekt hij van discriminatie en hij vraagt of getuigen zich bij hem willen melden. "Ik wil er op één of andere manier voor zorgen dat de agenten die dit hebben gedaan ter verantwoording worden geroepen. En hopelijk kan ik zo voorkomen dat dit ooit nog met een andere burger gebeurt."

De politie van Antwerpen schrijft op Twitter dat er een fout is gemaakt en dat er een onderzoek wordt ingesteld.